В ЗКО озвучили причины аварийных отключений электроэнергии

Из-за низкого тарифа вести восстановление изношенных сетей невозможно, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО Миржан Нуртазиев во время брифинга рассказал, что ТОО «Западно-Казахстанская РЭК» обслуживает 20 305 километров электросетей. Основная часть существующих линий электропередачи и подстанций имеют значительный износ. В среднем он составляет 82%. - В связи с неблагоприятными погодными условиями с первого ноября на большей части области на распределительных электрических сетях были многочислен