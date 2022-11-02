В ЗКО озвучили причины аварийных отключений электроэнергии

- В связи с неблагоприятными погодными условиями с первого ноября на большей части области на распределительных электрических сетях были многочисленные отключения электроснабжения из-за повреждений, обрывов проводов, замыканий, отказами оборудования подстанций. В общей сложности без электроснабжения оставались порядка 7 000 абонентов. Сегодня, второго ноября, произошло частичное отключение электроснабжения 5 764 абонентов (Уральск - 1 900 абонентов, Теректинский район – 1 250 абонентов, Сырымский район – 745 абонентов, Бурлинский район – 1 869 абонентов), - пояснил Нуртазиев.Помимо изношенности, причиной называют и большие пролёты между опорами - до 100 метров (за прошедшее время после строительства линий электропередачи в 60-70-ые годы прошлого столетия произошли существенные изменения в карте районирования по ветру и гололедообразованию). К слову, за девять месяцев этого года произошло 266 аварийных отключений.
- Тариф ТОО «Западно-Казахстанская РЭК» на услуги по передаче и распределению электроэнергии для потребителей области с первого октября прошлого года повысился до 6,18 тенге за 1 кВт час без НДС (6,92 тенге с НДС). Решить вопрос аварийности сетей за счёт тарифа невозможно. Согласно тарифной сметы на ремонт сетей и оборудования заложено в среднем 300 миллионов тенге ежегодно, но такой объём денег не позволяет снизить износ сетей, - отметил Нуртазиев.Руководитель управления энергетики сообщил, что вопрос добавлен в комплексный план развития области на 2023 - 2025 годы. По нему отремонтируют 2019,5 километров электросетей. Тогда износ за три года снизится с 82% до 62%. На это из бюджетов региона и страны планируют выделить 20 млрд тенге. Начальник городского филиала по транспорту электроэнергии Акционерного общества «Западно-Казахстанская РЭК» Сергей Доля дополнил, что в связи с обильным снегом на утро второго ноября без напряжения остались посёлок Желаево, многоэтажные дома в Зачаганске и дачи в районе Телецентра. До вечера планируют всех подключить. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.