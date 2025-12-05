Осадки возможны в Актау в первой половине дня.

Согласно данным синоптиков World Weather, в субботу, 6 декабря, в Уральске ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха ночью — около 0 °C, днём — до +2 °C.

В Атырау ночью — около –1…–3 °C, днём — 0…–2 °C. Осадков также не прогнозируется, переменная облачность. Ветер — северо-восточный, до 5 м/с.

В Актау ожидается небольшое похолодание, утром возможны осадки. Ночная температура — –3…–5 °C, днём — до +10 °C.

В Актобе суббота будет морозной: днём — около –1…–3 °C, ночью — до –7 °C. Облачно, без осадков. Ветер — слабый, северо-западный.