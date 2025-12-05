Истец, введённый в заблуждение, перевёл деньги ответчику, а тот не предпринял меры по их возврату.

Кызылординский городской суд удовлетворил иск о взыскании суммы неосновательного обогащения в размере 4,5 миллиона тенге.

Истец указал, что неизвестные лица ввели его в заблуждение, сообщив об угрозе сохранности его денежных средств, и он перевёл деньги на банковский счёт ответчика. До этого с ответчиком знаком не был, никаких договорённостей или соглашений между ними не существовало.

Суд подтвердил, что денежные средства действительно поступили на счёт ответчика, а обязательственных отношений между сторонами не было. Ответчик не предпринял меры по возврату денег.

По результатам рассмотрения дела суд постановил взыскать с ответчика в пользу истца всю сумму — 4,5 миллиона тенге.