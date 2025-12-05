Ею стала 22-летняя Алина Екатеринчева (Ри) из Шымкента.

В Алматы состоялся финал национального конкурса красоты Miss Qazaqstan 2025. В этом году за главный титул боролись 20 участниц со всего Казахстана

Главная корона досталась 22-летней Алине Екатеринчевой (Ри) из Шымкента. Алина покорила жюри не только красотой, но и уверенностью, талантом и харизмой. Девушка родом из творческой семьи, с детства занимается танцами. С юных лет участвует в модных показах и фотосессиях, сотрудничала с брендами и работала моделью. Помимо внешности и артистизма, у Алины юридическое образование — это подчёркивает её разносторонность и готовность быть лицом страны на международной арене.

Победа даёт Алине право представлять Казахстан на крупных международных конкурсах красоты. Ри примет участие в одном из самых престижных конкурсов красоты – «Мисс Вселенная – 2026».