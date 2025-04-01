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Социум

ЗКО накроет дождём и ветром: синоптики о погоде 2 апреля

Ветер с порывами до 14 метров в секунду.
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ЗКО накроет дождём и ветром: синоптики о погоде 2 апреля

По данным РГП «Казгидромет», 2 апреля  в Западно-Казахстанской области ожидается дождь, ветер с порывами до 14 метров в секунду, севере, востоке области 15-20 метров в секунду. Днем +17 градусов, ночью +13.

В Атырауской области тоже ожидается дождь, ветер до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем +20 градусов, ночью +12.

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До 22 градусов тепла ожидается днем в Актюбинской области. Ночью столбики термометров опустятся до +10 градусов. На западе, севере, востоке области дождь, гроза, утром на севере области туман.

В Мангистауской области синоптики тоже прогнозируют дождь. Температура воздуха днем +23 градусов, ночью +12. 

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