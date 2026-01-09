Рейтинг наиболее востребованных участков платных дорог по итогам 2025 года составили в АО «НК «КазАвтоЖол». На долю десяти самых популярных маршрутов пришлись около 73% всего трафика.

— В стране функционируют 26 платных участков общей протяжённостью 4883 километров, в том числе 12 участков первой технической категории (2231 км) и 14 участков второй-третьей технических категорий (2652 километров). Структура трафика демонстрирует концентрацию спроса вокруг крупнейших агломераций и основных транзитных осей, – отметили в сообщении.

Ниже приведен перечень платных участков по убыванию числа поездок всех 26 платных участков за 2025 год. Автомобилисты более 74 миллиона раз проехали по платным участкам дорог за прошлый год.

  1. Алматы-Конаев - 11,8 млн;

  2. Шымкент-граница Узбекистана - 9,3 млн;

  3. Шымкент-Тараз - 6,5 млн;

  4. Тараз-Қайнар - 5,4 млн;

  5. Шымкент-Қызылорда - 4,8 млн;

  6. Астана-Темиртау - 4,4 млн;

  7. Конаев-Талдыкорган - 3,9 млн;

  8. Астана-Щучинск - 3,7 млн;

  9. Щучинск-Кокшетау - 3,2 млн;

  10. Астана-Павлодар - 2,5 млн;

  11. Алматы-Хоргос - 2,5 млн;

  12. Костанай-Денисовка - 1,9 млн;

  13. Обход Тараз (Кайнар-Шымкент) - 1,9 млн;

  14. Кызылорда-Аральск - 1,8 млн;

  15. Кокшетау-Петропавловск - 1,7 млн;

  16. Балхаш-Бурылбайтал - 1,4 млн;

  17. Павлодар-Семей-Калбатау - 1,3 млн;

  18. Актобе-граница РФ (Оренбург) - 1,3 млн;

  19. Павлодар-граница РФ (на Омск) - 856 тыс;

  20. Костанай-граница РФ (Троицк) - 831 тыс;

  21. Уральск-граница РФ (на Самару) - 774 тыс;

  22. Шу-Бурылбайтал - 707 тыс;

  23. Кандыагаш-Макат - 583 тыс;

  24. Уральск-граница РФ (на Саратов) - 570 тыс;

  25. Бейнеу-Акжигит (граница Узбекистана) - 163 тыс;

  26. Ушарал-Достык - 101 тыс;

К слову, в ЗКО два участка платных трасс по двум направлениям, на Самару и Саратов. Общая сумма за платные дороги составила 1,3 миллиона тенге.