Рейтинг наиболее востребованных участков платных дорог по итогам 2025 года составили в АО «НК «КазАвтоЖол». На долю десяти самых популярных маршрутов пришлись около 73% всего трафика.
— В стране функционируют 26 платных участков общей протяжённостью 4883 километров, в том числе 12 участков первой технической категории (2231 км) и 14 участков второй-третьей технических категорий (2652 километров). Структура трафика демонстрирует концентрацию спроса вокруг крупнейших агломераций и основных транзитных осей, – отметили в сообщении.
Ниже приведен перечень платных участков по убыванию числа поездок всех 26 платных участков за 2025 год. Автомобилисты более 74 миллиона раз проехали по платным участкам дорог за прошлый год.
Алматы-Конаев - 11,8 млн;
Шымкент-граница Узбекистана - 9,3 млн;
Шымкент-Тараз - 6,5 млн;
Тараз-Қайнар - 5,4 млн;
Шымкент-Қызылорда - 4,8 млн;
Астана-Темиртау - 4,4 млн;
Конаев-Талдыкорган - 3,9 млн;
Астана-Щучинск - 3,7 млн;
Щучинск-Кокшетау - 3,2 млн;
Астана-Павлодар - 2,5 млн;
Алматы-Хоргос - 2,5 млн;
Костанай-Денисовка - 1,9 млн;
Обход Тараз (Кайнар-Шымкент) - 1,9 млн;
Кызылорда-Аральск - 1,8 млн;
Кокшетау-Петропавловск - 1,7 млн;
Балхаш-Бурылбайтал - 1,4 млн;
Павлодар-Семей-Калбатау - 1,3 млн;
Актобе-граница РФ (Оренбург) - 1,3 млн;
Павлодар-граница РФ (на Омск) - 856 тыс;
Костанай-граница РФ (Троицк) - 831 тыс;
Уральск-граница РФ (на Самару) - 774 тыс;
Шу-Бурылбайтал - 707 тыс;
Кандыагаш-Макат - 583 тыс;
Уральск-граница РФ (на Саратов) - 570 тыс;
Бейнеу-Акжигит (граница Узбекистана) - 163 тыс;
Ушарал-Достык - 101 тыс;
К слову, в ЗКО два участка платных трасс по двум направлениям, на Самару и Саратов. Общая сумма за платные дороги составила 1,3 миллиона тенге.