Платные трассы в ЗКО есть по двум направлениям, на Самару (РФ) и Саратов (РФ).

Рейтинг наиболее востребованных участков платных дорог по итогам 2025 года составили в АО «НК «КазАвтоЖол». На долю десяти самых популярных маршрутов пришлись около 73% всего трафика.

— В стране функционируют 26 платных участков общей протяжённостью 4883 километров, в том числе 12 участков первой технической категории (2231 км) и 14 участков второй-третьей технических категорий (2652 километров). Структура трафика демонстрирует концентрацию спроса вокруг крупнейших агломераций и основных транзитных осей, – отметили в сообщении.

Ниже приведен перечень платных участков по убыванию числа поездок всех 26 платных участков за 2025 год. Автомобилисты более 74 миллиона раз проехали по платным участкам дорог за прошлый год.

Алматы-Конаев - 11,8 млн; Шымкент-граница Узбекистана - 9,3 млн; Шымкент-Тараз - 6,5 млн; Тараз-Қайнар - 5,4 млн; Шымкент-Қызылорда - 4,8 млн; Астана-Темиртау - 4,4 млн; Конаев-Талдыкорган - 3,9 млн; Астана-Щучинск - 3,7 млн; Щучинск-Кокшетау - 3,2 млн; Астана-Павлодар - 2,5 млн; Алматы-Хоргос - 2,5 млн; Костанай-Денисовка - 1,9 млн; Обход Тараз (Кайнар-Шымкент) - 1,9 млн; Кызылорда-Аральск - 1,8 млн; Кокшетау-Петропавловск - 1,7 млн; Балхаш-Бурылбайтал - 1,4 млн; Павлодар-Семей-Калбатау - 1,3 млн; Актобе-граница РФ (Оренбург) - 1,3 млн; Павлодар-граница РФ (на Омск) - 856 тыс; Костанай-граница РФ (Троицк) - 831 тыс; Уральск-граница РФ (на Самару) - 774 тыс; Шу-Бурылбайтал - 707 тыс; Кандыагаш-Макат - 583 тыс; Уральск-граница РФ (на Саратов) - 570 тыс; Бейнеу-Акжигит (граница Узбекистана) - 163 тыс; Ушарал-Достык - 101 тыс;

К слову, в ЗКО два участка платных трасс по двум направлениям, на Самару и Саратов. Общая сумма за платные дороги составила 1,3 миллиона тенге.