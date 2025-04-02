БҚО-да «Аңсаған сәби» бағдарламасымен 353 бала дүниеге келді

Қазіргі таңда ана атанып, сәби сүйгісі келетін әйелдердің қатары қалың. Арманына қол жеткізе алмағандар дәрігерлердің табалдырығын тоздырып, емші мен бақшылардың қабылдауында ем-дом қабылдап жүр. Перзент сүйгісі келетіндер үшін елімізде 2021 жылы «Аңсаған сәби» бағдарламасы іске қосылды.
Батыс Қазақстан облысында күні бүгінге дейін 353 шақалақ дүниеге келді. Облыстық денсаулық сақтау басқармасының таратқан ақпарына сүйенсек, өткен жылы «Аңсаған сәби» бағдарламасына қатысу үшін 238 квота бөлініп, игеріліпті. Квота «Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» арқылы қаржыландырылады.
2025 жылдың бірінші жарты жылдығында 130 квота бөлінген.
Денсаулық сақтау министрлігінің 2020 жылы 15 желтоқсанындағы №272/2020 бұйрығына сәйкес бағдарламасына бедеулік диагнозы бар науқастар қатыса алады.Оған ерлі-зайыптылар да, жеке тұлғалар да қатыса алады. Қазақстан азаматы болуы және Денсаулық сақтау министрлігі белгілеген медициналық талаптарға сай болуы керек. Бағдарламаға қатысатын тұлғаның міндетті түрде ерікті жазбаша келісімі болуы қажет. Дәрігерлер 18 жастан бастап, 49 жасқа дейінгі бала көтеретін әйел адамдар «Аңсаған сәби» бағдарламасына қатыса алатынын айтады.