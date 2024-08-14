Вопрос о посмертном донорстве органов является одной из самых сложных и эмоционально заряжённых тем в современном обществе. Для многих людей мысль о том, что их органы могут быть использованы после смерти для спасения других, вызывает как внутренние конфликты, так и глубокие размышления. В то же время, это вопрос жизни и смерти для тысяч людей, которые ждут своей очереди на трансплантацию. Нужно ли отдавать свои органы после смерти? Как проходит процесс трансплантации? Кто и как может стать донором? Корреспондент "МГ" поговорил со специалистом в области трансплантологии и задал интересующие многих вопросы.

В ожидании заветного органа

Индира Семенова является региональным трансплант-координатором по ЗКО. По её словам, в Казахстане в листе ожидания состоят четыре тысячи человек, 104 из которых — дети. По Западно-Казахстанской области 149 человек ждут трансплантации, детей, к счастью, среди них нет. Из 149 человек четверо ждут сердце, остальные — почки.

— Трансплантация — это пересадка органов и тканей с одного организма на другой. Есть два вида донорства — прижизненное и посмертное. Прижизненное донорство — это пересадка органов от живого человека. В Казахстане можно пересаживать органы только между генетическими родственниками. Согласие заверяется нотариально. Родство проверяет специальная этическая комиссия. Другими словами, посторонний человек не может пожертвовать свой орган постороннему человеку. Это делается для исключения фактов коррупции, — говорит Индира Семенова.

Дорога каждая минута

Что касается посмертного донорства, то специалист подчёркивает, что оно в Казахстане очень слабо развито. Причин много: от менталитета до религиозных убеждений. Родственники категорически отказываются отдавать органы родного человека, несмотря на то, что у пациенту уже диагностировали смерть мозга. В это время работа органов часто поддерживается с помощью различных аппаратов и препаратов. К примеру, легкие функционируют благодаря ИВЛ, сердце бьётся с помощью препаратов. Чаще всего такие случаи происходят в следствие черепно-мозговых травм, ишемического или геморрагического генеза, очаговых травм, опухолей головного мозга.

— Смерть мозга — это отсутствие признаков жизни, у человека пропадают рефлексы, он не дышит, глазами не реагирует, наблюдается атония всех мышц. Потом мы проверяем инструментальным методом, снимаем ЭЭГ. Отсутствие волн показывает, что наступила смерть мозга. Создается специальный консилиум, в состав которого входят замглавврача, анестезиолог, реаниматолог, нейрохирург. Они констатируют смерть мозга. Только после этого мы начинаем разговаривать с родственниками о донорстве. На размышления у них совсем немного времени. Чем раньше они примут это решение, тем лучше для изъятия. Ведь состояние пациента с каждой минутой становится хуже, в любой момент может произойти остановка сердца. Практика показывает, что в основном родные не дают согласия. Причины разные — кто-то не может принять смерть близкого, кто-то по личным убеждениям, кто-то по религиозным, — рассказывает Индира Семенова.

В случае согласия родственников, информация со всеми данными пациента (результаты анализов, ЭКГ, ЭЭГ, антитела) передается в республиканский центр координации. Оттуда всё отправляется в лабораторию Актобе, результаты вносятся в специальную программу, компьютер автоматически из листа ожидания выбирает потенциальных претендентов на органы. Человеческий фактор тут исключен. Люди, ожидающие те или иные органы постоянно сдают анализы и обновляют свои данные в базе. Программа сама выбирает людей по совместимости — антропометрические данные (рост, вес, параметры тела) и анализы. Иными словами, просто так взять и пересадить органы любому человеку не получится.

Изъятие органов — командная работа

Далее за органами приезжает бригада, при чем за каждым органом выезжает отдельная группа специалистов. Всего в Казахстане работают семь центров по трансплантологии — в Астане, Алматы, Шымкенте и Актобе. В Уральске можно делать лишь изъятие органов, но никак не пересаживать. Бригада приезжает со специально оборудованной холодильной техникой. Ни один сосуд не должен быть поврежден. Работа идет слаженная, каждый выполняет свою функцию. Помимо врачей при изъятии присутствуют полицейские, судмедэксперты, патологоанатомы. После изъятия бригада экстренно вылетает в центр трансплантологии. Для исключения случаев ДТП и пробок от больницы до аэропорта бригаду сопровождает полиция.

— Из листа ожидания компьютер может выбрать 20 претендентов на органы, это те, кто наиболее подходит по параметрам. Они живут в разных городах. Специалисты начинают каждого обзванивать. Тут важна оперативность, ведь у каждого органа есть свой «срок годности». К сожалению, некоторые не могут приехать, у кого-то телефон отключен, кто-то не отвечает, кто-то не может найти билет на самолет, у кого-то нет денег на дорогу. Сама процедура пересадки проводится абсолютно бесплатно, но пациент на свои средства должен приехать в центр трансплантологии. Поэтому пациенты должны всегда быть наготове. К примеру, сердце нужно пересадить в течение девяти часов, почки —12 часов. Перед операцией проводят полное обследование пациента, — говорит Индира Семенова.

Первый посмертный донор был зарегистрирован в ЗКО в 2021 году. 63-летний мужчина попал в серьезное ДТП, произошла смерть мозга и родственники дали согласие на изъятие. У него взяли печень и две почки. Сердце было непригодным из-за ишемической болезни.

Второй случай произошел в 2023 году в ГМБ. Случай был уникальный. У 46-летнего мужчины произошел инсульт. Оказалось мужчина при жизни не раз говорил, что готов стать посмертным донором. И когда у него случается инсульт родственники сразу дают согласие на изъятие органов, так как знают об этой проблеме не понаслышке. Член его семьи также состоял в листе-ожидания. Кстати, кому достался тот или иной орган никто не знает. Информация об этом засекречена.

— В странах Европы хороша развито именно посмертное донорство. На законодательном уровне у них всё прописано. Если человек застрахован государством, то он автоматически после смерти становится донором. С другой стороны это правильно. Ведь прижизненное донорство чревато последствиями. Донор с одной почкой сам может заболеть. А умершему человеку, как бы цинично это не звучало, органы уже не нужны. Но они могут спасти кому-то жизнь. У нас в Казахстане можно дать согласие при жизни, однако если с человеком что-то случается, то в любом случае у родственников будут спрашивать разрешение. Наверное, все зависит от менталитета. Многие подозревают нас в коррупции, но это безосновательно. Ведь сама процедура трансплантации в Уральске не проводится, у нас только изымают органы. А потенциальных претендентов выбирает компьютер, не мы. Да и пересадка органов проводится бесплатно, — подчеркнула специалист.

Как отмечает Индира Семенова, в мире пересаживают практически все органы, даже лицо и матку. В Казахстане проводится трансплантация печени, почек, сердца, легких. Другими словами, один посмертный донор может спасти семь человек. К сожалению, через какое-то время пересаженный орган может дать отторжение, не прижиться. Поэтому врачи просят после трансплантации строго-настрого соблюдать все рекомендации и принимать препараты. Многое зависит и от самого пациента. В качестве примера специалист привела случай с мальчиком из Жангалинского района. 15 лет назад ему пересадили чужое сердце. Сейчас он вырос, обзавелся своей семьей и живет полноценной жизнью.

Органы можно изымать не у всех

Между прочим, в Казахстане разрешается пересаживать органы детям, а вот изымать у них органы запрещено законом. Также донорами не могут стать иностранцы, неизвестные лица, лица без гражданства и лица без определенного места жительства. Детям могут пересадить органы взрослого человека, при условии, что тот подходит по параметрам. Пол при этом не имеет значения.

К великому сожалению, некоторые пациенты умирают, так и не дождавшись заветного донора. С начала года в области умер один человек, который нуждался в сердце, ещё шесть человек не дождались почек. Если учитывать, что ежегодно в наших реанимациях десяткам людям диагностируют смерть мозга, то не сложно посчитать, сколько жизни удалось бы спасти за счёт их органов.

— Раньше, я как-то не особо придавала значение этой теме, но когда сама начала работать в этой сфере и увидела детей, молодых парней и девушек, которые ждут органы, я полностью изменила свое мышление. Это очень тяжело состоять в листе ожидания и не знать, дождешься ты орган или нет. Подпольной трансплантологии в Казахстане нет, это запрещено законом. Купля-продажа органов не допустима. Иностранцы также не могут претендовать на органы наших граждан, — заключила Индира Семенова.

Что говорит религия?

В республиканском центре по координации трансплантации отметили, что не стоит опираться на религию в вопросах здоровья. Религиозные общины не запрещают трансплантацию органов. Главное, чтобы это было без принуждения, добровольно и никакой купли-продажи. Об этом говорят и в Духовном управлении мусульман Казахстана.

— Разрешается трансплантация органов умершего или живого человека другому человеку. Однако в этом не должно быть принуждения, истязания и при соблюдении определенных условий. Ислам призывает не вредить жизни и здоровью человека и быть подальше от зол, которые разрушает человека. Кроме этого необходимо искать пути исцеления, если человек всё же заболел. А значит трансплантация — это путь к спасению человеческой жизни. В священном Коране говорится: «Спасение одного человека равноценно спасению человечества». Поэтому в Исламе не запрещено пересаживать органы как с живого человека, так и с умершего. Умерший будет цениться наравне с живым, а отсутствие некоторых органов никак не понизит его ценность. Однако интересы живых людей ставятся выше покойника, так как живой человек продолжает свою жизнь на земле, покланяется Всевышнему, восхваляет его и придерживается канонов религии, — поясняют в ДУМК.

Продавать и покупать органы в религии категорически запрещается. Всё должно быть безвозмездно. Единственное, что не признает Ислам — это трансплантацию половых органов.

Вкратце вот несколько условий, при которых религия одобряет посмертное донорство:

Необходимо досконально удостовериться, что потенциального донора уже не спасти, что его душа покинула тело и никаких признаков жизни нет;

Реципиент должен действительно нуждаться в органе. Это должны подтвердить специалисты;

Человек при жизни, находясь в здравом уме и в трезвом рассудке, должен добровольно завещать свои органы другим;

Запрещается трансплантация органов, связанных с оплодотворением;

Процедура трансплантации должна проводиться в специализированных клиниках под руководством опытных и грамотных врачей;

Трансплантация не должна преследовать коммерческие цели и обязана проводиться безвозмездно.





Основная цель трансплантации органов — спасение человеческой жизни. Для многих пациентов, страдающих от неизлечимых заболеваний, пересадка органа является последней надеждой на выживание. Без пересадки многие из этих людей обречены на смерть. Однако благодаря достижениям медицины, трансплантация органов позволяет пациентам не только жить дальше, но и возвращаться к активной жизни, к своим семьям и работе, что имеет огромную социальную и экономическую ценность.

Трансплантация органов — это не просто медицинская процедура, это сложный, многогранный процесс, который затрагивает медицинские, социальные и этические аспекты. Жертвовать органами умершего человек или нет — вопрос сугубо личный. Однако не стоит забывать, что после пересадки органа частичка родного человека всё же будет жить....

Согласно последним данным, около 90 тысяч казахстанцев подписали отказ от посмертного донорства. Между тем, тысячи казахстанцев каждый день ждут и надеяться услышать в трубке заветные: «Для вас нашелся донор. Приезжайте».