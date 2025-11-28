Министерство труда и социальной защиты населения РК разрабатывает модель искусственного интеллекта, которая будет применяться в медико-социальной экспертизе для установления группы инвалидности.

ИИ будет автоматически распознавать и структурировать данные из медицинских документов, проверять их полноту, сопоставлять диагнозы со степенью утраты трудоспособности и формировать рекомендательное заключение. В ведомстве отмечают, что это повысит прозрачность процедуры и снизит влияние человеческого фактора.

Сейчас искусственный интеллект проходит обучение, а также ведётся интеграция информационных систем и оцифровка медицинских данных. После завершения подготовки технология будет протестирована в пилотном режиме.