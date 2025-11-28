В Казахстане хотят повысить тариф на несрочные вызовы скорой помощи по вечерам и ночью

Министерство здравоохранения Казахстана предложило повысить тариф на вызовы скорой помощи четвёртой категории срочности в вечернее и ночное время. Проект соответствующего приказа опубликован на портале «Открытые НПА».

Четвёртая категория срочности включает обращения, при которых состояние пациента не угрожает жизни и здоровью. Тариф на такие вызовы планируют увеличить с 340 до 360 тенге.

Пересмотр тарифов позволит службам скорой помощи оперативно обслуживать вызовы в вечернее и ночное время, когда поликлиники не работают, — отмечается в проекте.

Ожидается, что повышение тарифа поможет:

ускорить реагирование на обращения;

улучшить качество помощи пациентам;

снизить нагрузку на бригады скорой.

Публичное обсуждение проекта продлится до 15 декабря.