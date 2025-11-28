Министерство здравоохранения Казахстана предложило повысить тариф на вызовы скорой помощи четвёртой категории срочности в вечернее и ночное время. Проект соответствующего приказа опубликован на портале «Открытые НПА».
Четвёртая категория срочности включает обращения, при которых состояние пациента не угрожает жизни и здоровью. Тариф на такие вызовы планируют увеличить с 340 до 360 тенге.
Пересмотр тарифов позволит службам скорой помощи оперативно обслуживать вызовы в вечернее и ночное время, когда поликлиники не работают, — отмечается в проекте.
Ожидается, что повышение тарифа поможет:
- ускорить реагирование на обращения;
- улучшить качество помощи пациентам;
- снизить нагрузку на бригады скорой.
Публичное обсуждение проекта продлится до 15 декабря.