Прогноз погоды на 29 ноября: в Уральске возможен дождь

29 ноября, в субботу, в Уральске ожидается облачная погода, к вечеру возможен дождь. Днем — около +3…+5 °C, ночью — до −2…−4 °C.

В Атырау днём — около +7…+9 °C, ночью — 0…+2 °C. Ожидается ясная погода без осадков.

В Актау днём прогнозируют потеплее до +11 °C, а ночью — -3…-5 °C. Малооблачно, без осадков, слабый восточный ветер.

В Актобе переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днём — +1…+3 °C, ночью — до -8 °C.

Таким образом, погода в субботу будет относительно спокойной и без значительных осадков, поэтому жителям стоит ожидать комфортных условий для выходного дня, несмотря на перепады температур.