Комитет по денежно‑кредитной политике Национального Банка Казахстана принял решение сохранить базовую ставку на уровне 18 % годовых с коридором ±1 п.п. Базовая ставка — это основной инструмент денежно-кредитной политики НБК. На её основе банки формируют ставки по кредитам и депозитам. Когда ставка высокая — кредиты дорожают, депозиты становятся привлекательнее.

По данным регулятора, решение связано с необходимостью учитывать текущую инфляционную динамику, состояние денежного рынка и сохраняющиеся риски во внешней экономике. В Нацбанке подчеркнули, что инфляция остаётся выше целевых значений, а инфляционные ожидания населения и бизнеса продолжают расти.

Также НБК пересмотрел прогноз по росту экономики: на 2025 – год улучшение до 6,0-6,5%, на 2026 год – понижение до 3,5-4,5%. В 2027 году рост экономики ожидается в диапазоне 4,0-5,0%.

На данный момент отмечается отсутствие пространства для снижения ставки до конца первого полугодия 2026 года, а следующее плановое решение будет объявлено 23 января 2026 года.

