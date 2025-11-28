За десять месяцев 2025 года количество обращений жителей Атырауской области в местные исполнительные органы выросло более чем на 23%. Чаще всего люди поднимают вопросы образования, земельных отношений и ЖКХ.

Как жители Атырауской области обращаются в госорганы через «e-Otinish»: цифры и самые частые вопросы

В информационной системе «e-Otinish» за январь–октябрь 2025 года зарегистрировано 40 858 обращений. Годом ранее за тот же период их было 33 125.

Структура обращений выглядит так: 61,6% — заявления, 5% — жалобы, 18,3% — запросы, 15,1% — предложения. Отдельно отмечается рост количества жалоб.

Какие вопросы волнуют жителей чаще всего

Тройка лидеров остаётся стабильной:

образование — 7 332 обращения;

земельные и сельскохозяйственные вопросы — 5 889;

ЖКХ — 5 091.

Личные приёмы и работа Центров приёма граждан

За десять месяцев руководители госорганов провели 2 726 личных приёмов, где рассмотрели вопросы 7 018 граждан.

Отдельно аким области провёл 14 приёмов, его заместители — 40.

В Центры приёма граждан за этот период обратились 18 552 человека. Из них:

15 088 получили консультации,

3 464 были приняты руководителями,

13 296 подали обращения в системе ЦПГ.

О чём чаще всего спрашивают в «e-Otinish»

Жители региона регулярно задают вопросы, связанные с инфраструктурой, ЧС, регистрацией ИП, проведением митингов, присвоением названий улиц, правилами установки флагов, госзакупками, льготными лекарствами, медицинской страховкой и другими социально значимыми темами.

Самые частые запросы касаются:

подключения инженерной инфраструктуры к новым массивам в Атырау;

укладки асфальтовой фрезы в садоводствах;

порядка оповещения в чрезвычайных ситуациях;

онлайн-регистрации ИП;

проведения мирных собраний;

условий участия в госзакупках;

получения разрешения на строительство и сдачи объектов в эксплуатацию;

записи на личный приём акима;

оспаривания решений госорганов;

получения социальных пособий, статуса безработного и услуг «Инватакси»;

оформления льготных лекарств и медицинской страховки;

поступления в школу и перевода между учебными заведениями;

отсрочки от призыва;

качества построенного жилья;

порядка постановки в очередь на жильё и получения жилищной помощи;

защиты от интернет-мошенничества, в частности фишинга.

Каждый из этих вопросов имеет установленный порядок, набор документов и сроки рассмотрения, которые детально разъясняются в системе.

Почему важно пользоваться «e-Otinish»

Система позволяет жителям:

отслеживать статус обращения онлайн;

подавать заявления и жалобы без визита в госорган;

записываться на приёмы;

получать официальные разъяснения по широкому спектру услуг.

Для быстрого ответа на типичные вопросы создан раздел FAQ, где описаны правила получения пособий, оформление документов, права и обязанности граждан при взаимодействии с органами власти.

Подробную информацию и полный перечень инструкций можно посмотреть на официальном сайте акимата Атырауской области.