В информационной системе «e-Otinish» за январь–октябрь 2025 года зарегистрировано 40 858 обращений. Годом ранее за тот же период их было 33 125.
Структура обращений выглядит так: 61,6% — заявления, 5% — жалобы, 18,3% — запросы, 15,1% — предложения. Отдельно отмечается рост количества жалоб.
Какие вопросы волнуют жителей чаще всего
Тройка лидеров остаётся стабильной:
- образование — 7 332 обращения;
- земельные и сельскохозяйственные вопросы — 5 889;
- ЖКХ — 5 091.
Личные приёмы и работа Центров приёма граждан
За десять месяцев руководители госорганов провели 2 726 личных приёмов, где рассмотрели вопросы 7 018 граждан.
Отдельно аким области провёл 14 приёмов, его заместители — 40.
В Центры приёма граждан за этот период обратились 18 552 человека. Из них:
- 15 088 получили консультации,
- 3 464 были приняты руководителями,
- 13 296 подали обращения в системе ЦПГ.
О чём чаще всего спрашивают в «e-Otinish»
Жители региона регулярно задают вопросы, связанные с инфраструктурой, ЧС, регистрацией ИП, проведением митингов, присвоением названий улиц, правилами установки флагов, госзакупками, льготными лекарствами, медицинской страховкой и другими социально значимыми темами.
Самые частые запросы касаются:
- подключения инженерной инфраструктуры к новым массивам в Атырау;
- укладки асфальтовой фрезы в садоводствах;
- порядка оповещения в чрезвычайных ситуациях;
- онлайн-регистрации ИП;
- проведения мирных собраний;
- условий участия в госзакупках;
- получения разрешения на строительство и сдачи объектов в эксплуатацию;
- записи на личный приём акима;
- оспаривания решений госорганов;
- получения социальных пособий, статуса безработного и услуг «Инватакси»;
- оформления льготных лекарств и медицинской страховки;
- поступления в школу и перевода между учебными заведениями;
- отсрочки от призыва;
- качества построенного жилья;
- порядка постановки в очередь на жильё и получения жилищной помощи;
- защиты от интернет-мошенничества, в частности фишинга.
Каждый из этих вопросов имеет установленный порядок, набор документов и сроки рассмотрения, которые детально разъясняются в системе.
Почему важно пользоваться «e-Otinish»
Система позволяет жителям:
- отслеживать статус обращения онлайн;
- подавать заявления и жалобы без визита в госорган;
- записываться на приёмы;
- получать официальные разъяснения по широкому спектру услуг.
Для быстрого ответа на типичные вопросы создан раздел FAQ, где описаны правила получения пособий, оформление документов, права и обязанности граждан при взаимодействии с органами власти.
Подробную информацию и полный перечень инструкций можно посмотреть на официальном сайте акимата Атырауской области.