В Актау осудили сотрудника Мангистауской транспортной прокуратуры, который вместе с сообщником требовал у потерпевшего 2,5 млн тенге за обещание повлиять на назначение ему более мягкого наказания. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

По данным суда, подсудимый прокурор и второй фигурант дела уверяли потерпевшего, что могут добиться для него наказания в виде ограничения свободы по уголовному делу. За такую «помощь» они запросили 2 500 000 тенге. Оба обвиняемых признали вину и просили суд о снисхождении.

При вынесении приговора суд учёл полное признание вины, раскаяние и наличие малолетних детей у подсудимых как смягчающие обстоятельства.

Сотрудника прокуратуры признали виновным в покушении на мошенничество. Ему назначили 2 года 7 месяцев лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе. Второй участник схемы также признан виновным, но освобождён от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.