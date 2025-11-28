Министерство культуры и информации РК выразило глубокие соболезнования родным, близким и коллегам известной тележурналистки Дили Ибрагимовой. Она скончалась накануне после продолжительной болезни.

Диля Ибрагимова многие годы работала на телеканалах «Хабар» и «КТК», где вела спортивные новости. За время своей карьеры она стала одной из самых узнаваемых и любимых фигур казахстанской спортивной журналистики, внесла значительный вклад в развитие отечественных медиа и стала примером профессионализма для молодых специалистов.

В министерстве отметили, что светлая память о журналистке, её гражданская позиция и отношение к делу навсегда останутся в сердцах людей.

Редакция новостного портала «Мой ГОРОД» выражает искренние соболезнования родным и близким Дили Ибрагимовой.