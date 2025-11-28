Курение, плевки и мелкое хулиганство: дроны следят за порядком в Уральске

В Уральске полицейские продолжают использовать беспилотные летательные аппараты для наблюдения за общественными местами и территориями с большим скоплением людей.

Технология позволяет оперативно выявлять различные правонарушения: нарушение общественного порядка, курение в запрещённых местах, мелкое хулиганство, выброс мусора, несанкционированную торговлю и другие факты.

Видео- и фотоматериалы, полученные с дронов, в режиме реального времени поступают в центр оперативного управления. Оттуда ближайшие наряды полиции направляются к месту выявленного нарушения. Такой подход позволяет быстро реагировать на инциденты и привлекать нарушителей к ответственности в соответствии с законодательством.

В полиции отмечают, что использование дронов помогает поддерживать безопасность и порядок в городе, а также способствует профилактике правонарушений. Ведомство призывает жителей соблюдать правила поведения в общественных местах, уважать окружающих и поддерживать чистоту.