С 1 декабря в Казахстане расширяется список товаров, подлежащих обязательной цифровой маркировке. К уже маркируемым табачным изделиям, обуви и лекарствам добавляются четыре новые категории: пивоваренная продукция, моторные масла, товары лёгкой промышленности и дериваты сайгака.

С этого дня обязательная маркировка вводится именно для рогов сайгаков. Каждый дериват будет получать уникальный Data Matrix-код, позволяющий отслеживать его происхождение и движение на всех этапах. В министерстве подчёркивают: эта мера направлена на борьбу с браконьерством и исключение нелегального оборота рогов.

Маркировка пивоваренной продукции и моторных масел начнётся с 1 февраля 2026 года, а товаров лёгкой промышленности — с 1 декабря 2026-го. Система цифровой маркировки фиксирует путь товара от производства до продажи, повышая прозрачность рынка и защищая потребителей от контрафакта.