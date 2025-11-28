Ожидается, что очередей не будет уже в следующем 2026 году.

Президент России Владимир Путин во время визита в Кыргызстан рассказал, почему задерживаются большегрузы на границе с Казахстаном. Как объяснил глава государства, по его поручению Таможенный комитет начал выборочные проверки на дорогах. Оказалось, что многие грузовики пересекают границу без документов.

— Да, у нас общее таможенное пространство, общий рынок, свободное движение капиталов и товаров. Но каждый такой большегруз, каждая такая фура должна иметь определённый, обговорённый между нами – между государствами – набор документов. Их не так уж и много, но они должны быть. Это должна быть бумага, документ о том, что находится в этой фуре, и как минимум должно быть понятно, в адрес какого получателя двигается этот товар. Из первого документа ясно, какую таможенную стоимость, какой таможенный сбор должен заплатить тот, кто пересекает с этим товаром нашу границу и кто должен заплатить НДС при получении этого товара. Как только начали проверки на дорогах, выяснилось, что вообще никаких документов нет. Чёрный просто импорт, и уж простите за моветон, прёт просто на нашу таможенную территорию. Российская Федерация недополучает, не побоюсь этого слова, миллиарды, десятки миллиардов рублей в наш бюджет. Разумеется, я проинформировал своих коллег. Мы разговаривали на эту тему с президентом Казахстана Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым, он всё понял, у него нет никаких вопросов и проблем. Мы договорились о том, что сделаем всё, чтобы вот это большое количество грузовиков, которые скопились на нашей границе, на территории Казахстана, чтобы они начали движение в Российскую Федерацию, — сказал Путин.

Президент России пояснил, что таможенные органы договорились о порядке пропуска грузовиков. Они будут указывать стоимость товаров и конечного получателя. Это позволит постепенно пропускать фуры без очередей — почти как по зелёному коридору. При этом с нового года на выборочной проверке будут требовать все документы. Если их не будет, грузы не вернут, а, возможно, даже конфискуют.

По словам Путина, в фурах перевозят всё — от гвоздей до телевизоров и даже бриллиантов. Главное — начать оформлять хотя бы самые мелкие товары, чтобы платить НДС и навести порядок. Тысячи фур уже прошли, и до конца года очередей не будет.



