Продукт невозможно найти ни на рынках, ни в магазинах, ни в супермаркетах.

В магазинах, крупных супермаркетах и на рынках Уральска в последние дни практически невозможно найти обычную поваренную соль. В социальных сетях жители сообщают, что объезжают сразу несколько супермаркетов, но товар отсутствует. По словам местных жителей, ситуация вызывает беспокойство.

– Обошла три магазина возле дома — нигде нет соли. Продавцы говорят, что всё разобрали за пару дней. Такое ощущение, что снова 2020 год, — рассказала горожанка Айнур.

Схожую ситуацию описывает и житель города Руслан.

– Я зашел в супермаркет «Дина» специально за солью, но на полке пусто. Потом съездил на центральный рынок, и там не нашел. Заехал в «Пешеход», тоже нет. Чем солить мясо? Только привез согым, — поделился Руслан.

И действительно, соли нет в крупных супермаркетах и даже мелких магазинчиках. Продавцы на рынке разводят руками и не знают с чем связано отсутствие соли. Некоторые торговцы шутят, что уральцы массово начали готовиться к сезону согыма и мариновать капусту.

Между тем, поставщики говорят, что поставка соли в ЗКО прекратилась еще месяц назад. Основная причина — нехватка казахстанских железнодорожных вагонов: новые правила перевозки, вступившие в силу в конце октября, требуют использовать только местный подвижной состав. Российская «Соль-Илецкая» не может попасть в регион (из-за расположения ее дешевле и быстрее завозить в ЗКО), а местные казахстанские производители обеспечивают лишь часть потребностей региона.

Тем временем горожане надеются, что ситуация стабилизируется в ближайшие дни и соль снова появится на полках по обычным ценам.