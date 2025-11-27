Гражданам напоминают: без документа полиции или решения суда списание невозможно.

Что делать, если мошенники оформили на вас кредит: опубликована инструкция для казахстанцев

В Казахстане участились случаи оформления мошеннических кредитов на имя граждан, поэтому специалисты напоминают алгоритм действий, который поможет защитить свои права и остановить незаконные начисления.

Прежде всего необходимо немедленно уведомить банк или микрофинансовую организацию (МФО) — сообщить, что кредит оформлен мошенниками, и потребовать заблокировать карту, счет и доступ в приложение, а также зафиксировать обращение.

Следующий шаг — обратиться в полицию. Заявление можно подать через eGov, eOtinish или лично. Важно приложить доказательства: SMS, скриншоты номеров, переписки, банковские выписки.

После регистрации заявления полиция должна выдать процессуальный документ:

постановление о признании потерпевшим (ст. 71 УПК), либо

представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших преступлению (ст. 200 УПК).

Этот документ направляется кредитору, чтобы тот приостановил начисления.

Кредитор обязан в течение трёх календарных дней остановить начисление процентов и штрафов, а также приостановить взыскание долга.

Если банк или МФО отказываются выполнять требования, необходимо направить жалобу в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка через портал eOtinish.

Списание задолженности возможно только при подтверждённых нарушениях со стороны кредитора. Установлены случаи, при которых кредит может быть аннулирован без суда — например, если отсутствовала биометрическая идентификация или кредит выдали с нарушением ограничений по возрасту, сумме или «периоду охлаждения».

При судебном списании факт мошенничества и нарушения со стороны банка подтверждает суд.

Кредитор после вступления решения в силу обязан в течение 10 рабочих дней списать задолженность, вернуть удержанные суммы и обновить кредитную историю.

Гражданам напоминают: без документа полиции или решения суда списание невозможно, а все обращения необходимо фиксировать официальным путём.