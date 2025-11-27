Как сообщили в фонде «Жулдызай», 11-летняя Айзере ранее перенесла сложную операцию, которую проводил зарубежный специалист Андрей Кольцов вместе с хирургами Атырауской области. После хирургического вмешательства девочка проходила трёхлетнюю реабилитацию в центре «Жұлдызай» и уже начала делать первые уверенные шаги. Тогда-то ей решили провести традиционный «Тұсау кесу», обряд, посвящённый первому шагу ребёнка. Большинство присутствующих не смогли сдержать слезы счастья.

– Это был особенный и трогательный момент, который вселил надежду в сердца многих, и стал результатом проекта «Мүмкіндік». Проект реализован по инициативе корпоративного фонда «BI-Жұлдызай» при поддержке строительной компании BI Group и управления здравоохранения Атырауской области. Все операции, консультации и мастер-классы проходили в Атырауской областной детской больнице, – сообщили в фонде.

Отметим, что иностранные ведущие врачи не только провели бесплатные операции для 73 детей региона, но и дали консультации 221 ребёнку, а также организовали 5 мастер-классов для 65 отечественных специалистов.