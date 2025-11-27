Первый вагон с солью прибудет в область 30 ноября.

С прилавков магазинов и рынков ЗКО исчезла поваренная соль. Продавцы говорят, что продукт не поставляется в регион давно. Причина неизвестна.

Между тем, в пресс-службе акимата области сообщили, что в скором времени в регион поставят 300 тонн соли из Кызылординской области.

— Ежемесячная потребность соли населения Западно-Казахстанской области составляет порядка 90 тонн. Основной объем (около 80%) из-за логистического удобства (270 км) поставляется из ООО «Руссоль» (РФ, Оренбургская область, г. Соль-Илецк). В связи с приостановкой отгрузки ООО «Руссоль» оптовые поставщики Западно-Казахстанской области были вынуждены переключиться на казахстанскую продукцию, — сообщили в пресс-службе акимата ЗКО.

В ведомстве уточнили: «для выяснения обстоятельства приостановки отгрузки ООО «Руссоль» в Оренбургскую область РФ направлена делегация местных исполнительных органов».

— Для стабилизации ситуации и полного обеспечения потребности области заключены контракты с АО «Аралтұз» и ТОО «Абзал и К» (Кызылординская область). В связи с дальностью местонахождения производителя (1040 км), поставка осуществляется вагонами в течение 4-5 дней с момента отгрузки. На данный момент с казахстанскими производителями законтрактовано 5 вагонов (300 тонн) соли из которых 1 вагон (60 тонн) находится в пути – ожидается прибытие 30 ноября, — говорится в сообщении акимата.

Поставка остальных четырех вагонов с 240 тоннами соли, ожидается в течение 5-7 дней.

— Для дальнейшей бесперебойной поставки продукции в область объем контрактования будет продолжена, - отметили в пресс-службе, добавив, что на сегодня соль в мягкой упаковке реализуется в торговых сетях «Анвар» и «Алтындар» без ограничения. Вместе с тем во всех торговых сетях реализуется и имеется достаточный запас соли категории «Экстра».



