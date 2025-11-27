Также зарегистрировано более 24 тысяч случаев ОРВИ.

Руководитель городского управления санэпидконтроля Уральска Гаухар Дуйсенгалиева сообщила, что с 1 октября зарегистрировано 24 086 случаев ОРВИ. Гриппом «А» (H3N2), известным как гонконгский, заболели 64 человека. Помимо гриппа, в городе выявляются и другие вирусы — риновирус, парагрипп, аденовирус, бокавирус. Из 213 анализов 95 оказались положительными именно на такие негриппозные инфекции. Прививку от гриппа получили 34 780 горожан — это 10% людей из групп риска.

По сравнению с прошлым годом стало меньше случаев дизентерии — минус 9. Острые кишечные инфекции установленной формы снизились на 2 случая, неопределённой формы — в 3,2 раза. Но выросло число случаев сальмонеллёза — в 1,6 раза (42 в 2024 году и 70 в 2025). Заболевания встречаются как у взрослых, так и у детей: 55% — среди организованных коллективов, 45% — среди неорганизованных.

В этом году зарегистрировали 2 случая гепатита А (в прошлом было 9). Также снизилась заболеваемость гепатитом В — на 4 случая. Паразитарные инфекции в целом под контролем: меньше случаев эхинококкоза (минус 2), описторхоза (в 1,4 раза), лямблиоза (в 1,9 раза). Но немного выросла заболеваемость аскаридозом (в 1,1 раза) и энтеробиозом (в 1,3 раза).

За 10 месяцев зафиксировано 5 случаев бруцеллёза — на 4 больше, чем раньше. Подтверждено 7 случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС). Туберкулёза выявлено 85 случаев — это в 1,5 раза меньше, чем год назад. Запущенных форм не обнаружено. По воздушно-капельным инфекциям тоже есть улучшения: корь — на 879 случаев, коклюш — в 3,1 раза. Однако скарлатина выросла в 1,3 раза.