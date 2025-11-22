С 1 сентября зарегистрировано 1 461 819 случаев ОРВИ, что на 20% меньше, чем в прошлом году.

Министерство здравоохранения РК усиливает меры по борьбе с вирусными инфекциями из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Ежегодно в Казахстане регистрируется 3–4 миллиона случаев ОРВИ и до двух тысяч случаев гриппа. С начала эпидемиологического сезона с 1 сентября зарегистрировано 1 461 819 случаев ОРВИ, что на 20% меньше, чем в прошлом году. За последнюю неделю выявлено 183 074 случая ОРВИ, что на 16% больше, чем за тот же период в прошлом сезоне.

С начала сезона выявлено 590 лабораторно подтверждённых случаев гриппа, из них:

• 587 случаев — тип А (H3N2), «гонконгский грипп», циркулирующий в Казахстане с 2001 года;

• 3 случая — тип А (H1N1).

По данным ведомства, циркуляция гриппа началась в начале октября, немного раньше, чем в прошлом сезоне. Новых видов вируса на территории Казахстана не выявлено. Пациенты проверяются также на риновирус, парагрипп, аденовирус, бокавирус, коронавирус, РС-вирус и метапневмовирус. Дети 0–14 лет составляют 66% всех случаев, взрослые — 34%. На прошлой неделе среди школьников зарегистрировано более шести тысяч случаев ОРВИ и 13 случаев гриппа, заболело около 4% учащихся. Вакцину против гриппа получили уже 2,1 миллиона человек, она защищает от актуальных штаммов, включая А (H3N2).

Для защиты населения организованы фильтры на входе в медучреждения для людей с симптомами болезни, усилен контроль температуры и дезинфекции, подготовлены дополнительные инфекционные койки с разделением потоков пациентов, обеспечены лекарства, средства защиты и дезинфекции. В школах ведётся ежедневный контроль заболеваемости, утренний осмотр детей и соблюдение санитарного режима.

В больницах страны развернуто 10 829 инфекционных коек, сейчас занято около 76%. Перегрузки нет, в регионах есть резерв коек на случай роста заболеваемости. Министерство здравоохранения продолжает следить за ситуацией и призывает граждан соблюдать профилактические меры: избегать скопления людей, проветривать помещения, обрабатывать руки антисептиками и оставлять детей дома при первых признаках болезни.



