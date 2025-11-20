Это позволит снизить цены и сделать процесс более прозрачным.

В министерстве здравоохранения РК сообщили, что для обеспечения населения бесплатными лекарствами и медизделиями в 2026 году потребуется более 567 миллиардов тенге. «СК-Фармация» планирует закупить свыше 2000 видов лекарств и медизделий — это на 7,2% больше, чем в 2025 году. Важное изменение — рост прямых закупок у производителей. В 2026 году напрямую будут приобретаться более 400 наименований медикаментов, что в 2,7 раза больше прошлогоднего показателя. Это позволит снизить цены и сделать процесс более прозрачным. Теперь основной упор делается на запрос цен напрямую у заводов, что помогает контролировать стоимость и избегать посредников.

Как и раньше, часть закупок проводится через международные организации — ПРООН, ЮНИСЕФ и СТОП ТБ. Количество таких позиций увеличили с 23 до 43, то есть на 87%. Международные закупки помогают экономить за счёт более низких мировых цен, а сэкономленные средства направят на дополнительное обеспечение пациентов лекарствами. Все закупленные лекарства и медизделия поступят на склады Единого дистрибьютора в декабре этого года. С января 2026 года их начнут доставлять в медицинские учреждения. Закупки формируются на основе заявок самих медорганизаций, которые указывают, что и в каком количестве им нужно. Чтобы эффективнее расходовать бюджет.

— В 2024 году в Правила закупа были внесены изменения, утвердившие новый механизм – запрос ценовых предложений. Благодаря этому количество препаратов, закупаемых напрямую производителями, выросло более чем в 5 раз по сравнению с кампанией 2025 года. Для обеспечения прозрачности на официальном сайте «СК-Фармация» публикуются открытые объявления о закупах. Параллельно ведется активная переговорная работа с поставщиками: на этапе подготовки проводится ценовой анализ и поиск оптимальных решений. По итогам закупочной кампании 2025 года экономия составила более 70 миллиардов тенге, — сообщили в ведомстве.

В дальнейшем Единый дистрибьютор планирует ещё больше развивать прямые закупки и заключать долгосрочные договоры с производителями. Это поможет стабилизировать цены и сделать поставки более предсказуемыми. Чтобы заранее обеспечить запасы лекарств на 2027 год, «СК-Фармация» начнёт закупочную кампанию уже в мае 2026 года. Это позволит повысить устойчивость всей системы лекарственного обеспечения.