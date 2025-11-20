На дорогах стало меньше дефектов и брака, улучшилась ровность покрытия.

В Западно-Казахстанской области качество дорог проверяет филиал РГП «Национальный центр качества дорожных активов», созданный в 2019 году. Директор центра Рафис Зинетов рассказал, что при оценке учитывают ровность дороги, сцепление и тормозные свойства, прочность покрытия, а также наличие выбоин, трещин и просадок. Всё это дополнительно проверяют лабораторными тестами.

По словам Зинетова, дороги в ЗКО не хуже, чем в других регионах, а количество жалоб стало меньше.

— Посмотрите, сейчас пришла осень. В этот период в последние годы только писали о плохих дорогах, а в этом году их количество заметно уменьшилось. Конечно, в целом качество дорог является важным фактором, влияющим на экономическое развитие, безопасность движения и доступ к социальным услугам. В каждом районе есть свои проблемы, но они постепенно решаются. Стоит отметить, что ежегодно на ремонт и строительство автодорог направляются большие средства. Если сравнивать с другими районами других регионов, можно сказать, что ЗКО не на первых позициях, — отметил директор.

Сравнивая с предыдущими годами, Зинетов говорит о положительной динамике: уменьшилось количество несоответствующих дорожно-строительных материалов и дефектов. Снизились объемы переустройства несоответствующих работ. За счет среднего ремонта по итогам диагностики ровность покрытия улучшилась.

— При проверках выявляют дефекты покрытия, такие как трещины, выбоины и колеи, а также проблемы с инфраструктурой: плохой водоотвод, неисправные знаки и светофоры. Иногда дорога не соответствует нормативам по ширине полос или радиусу поворотов. Причины могут быть разными: ошибки при проектировании, естественный износ, климат или интенсивное движение. Качество дорог в ЗКО может не улучшаться из-за сочетания факторов, таких как суровые климатические условия, недостаточный контроль качества материалов и работ, а также, возможно, неэффективное использование выделенных средств. Постоянное воздействие погодных явлений — перепады температур, циклы замораживания-оттаивания и повышенная влажность — приводит к ускоренному износу дорожного полотна, сводя на нет результаты ремонтных работ, — объяснил Зинетов.

По словам спикера, основные причины быстрого разрушения нового асфальта — нарушения технологии укладки, использование некачественных материалов и слабое уплотнение основания. Внешние факторы тоже влияют: перепады температур, высокая влажность, большие нагрузки транспорта и агрессивные жидкости.

— Человеческий фактор играет огромную роль. Нарушения технологий при строительстве сокращают срок службы дорог, повышают аварийность и ухудшают качество движения. Качественные материалы и строгий контроль при строительстве помогают сделать дороги прочными, безопасными и долговечными. Финансирование на ремонт и строительство дорог происходит в основном после полного разрушения, межремонтные сроки у большинства дорог прошли, многие дороги в области не ремонтировались с 70–90-х годов, что и объясняет низкий показатель качества дорожного покрытия, — добавил он.

Нарушения почти всегда встречаются на дорогах и проявляются в виде шелушения, выбоин, трещин и волн. Чтобы улучшить качество дорог, Зинетов предлагает использовать новые технологии: «умные дороги» с датчиками и видеонаблюдением, автоматизированную спецтехнику и современные материалы, такие как геосинтетика и пластик. Это ускоряет ремонт, повышает его качество и продлевает срок службы покрытия.

После ремонта проводится итоговая проверка: визуальный осмотр, замеры и лабораторные испытания. Дорога имеет гарантийный срок, в течение которого подрядчик отвечает за устранение дефектов. После этого за содержание дороги отвечают местные органы или балансодержатели. В случае нарушений стандартов могут привлекать к ответственности и специалистов надзорных органов.























