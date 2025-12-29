Ограничения касаются пересечения границы для физических лиц, легковых автомобилей и автобусов.

Республика Узбекистан продлевает временное ограничение движения через пункт пропуска «Даут-ата» на границе с Казахстаном, сообщили в ДГД Мангистауской области.

Ограничения касаются пересечения границы для физических лиц, легковых автомобилей и автобусов. Они вводятся в целях обеспечения безопасности граждан и транспорта, пересекающего узбекско-казахстанскую государственную границу, и остаются в силе на неопределённый срок, пока не завершатся работы по реконструкции пропускного пункта.

Гражданам и транспортным компаниям рекомендуют учитывать действующие ограничения при планировании поездок и маршрутов между двумя странами