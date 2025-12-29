Последняя неделя уходящего года обещает стать особенной для представителей сразу нескольких знаков зодиака.

Астрологи отмечают, что в преддверии Нового года усиливается влияние планет, способствующих удаче, неожиданным возможностям и приятным переменам.

Особенно благоприятным этот период станет для Рыб. Им звёзды сулят внутреннюю гармонию, хорошие новости и ощущение, что всё складывается именно так, как нужно. Возможны приятные сюрпризы и тёплые встречи с близкими.

Скорпионы также окажутся в числе фаворитов новогодней недели. Для них это время может принести важные решения, удачные совпадения и успехи как в личной жизни, так и в финансовых вопросах. Интуиция будет работать особенно точно.

Благоприятный период ожидается и для Раков, Тельцов и Весов. Представителям этих знаков стоит прислушиваться к своим желаниям и не бояться делать шаги навстречу новым возможностям. Астрологи советуют использовать последние дни года для завершения старых дел и планирования будущего.

В целом новогодняя неделя обещает быть наполненной позитивной энергией, а для некоторых знаков — по-настоящему волшебной.