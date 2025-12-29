Қаржы министрлігі мобильді аударымдар саны мен сомасы шектен асқан жағдайда автоматты түрде айыппұл немесе санкциялар қолданылмайтынын хабарлады, деп жазды Dalanews.kz.
Қаржы вице-министрі Ержан Біржановтың айтуынша, егер бір адам 100-ден көп аударым жасап, жалпы сомасы бір миллион теңгеден асып кетсе, салық органдары алдымен түсініктеме сұрап, хабарлама жібереді.
–Біз әрдайым айыппұл қолданбайтынымызды айтып келеміз. Алдымен хабарлама жіберіп, түсініктеме беру мүмкіндігін береміз. Мүмкін, осыдан кейін салық төлеуші өздігінен жеке кәсіпкер ретінде тіркелу туралы өтініш береді, – деді Ержан Біржанов.
Хабарламаға жауап болмаған жағдайда, мемлекеттік кірістер органдары салықтық тексере бастауға құқылы. Тексеру қорытындысында расталған бұзушылықтар анықталса, салық міндеттемелері есептеледі.
–Тек салықтық тексеру барысында барлық құжат қаралған соң ғана салықтар есептеледі және салық төлеушіге талап қойылады. Егер ол соманы төлемесе, материалдар сот орындаушысына жіберіледі, шешімді тек сот орындаушысы қабылдайды, – деп түсіндірді вице-министр.
Вице-министр Біржанов жақын туыстар арасындағы аударымдардың салық органдары тарапынан шара қолдануға негіз болмайтынын атап өтті.