Женщина сдавала ценности в ломбарды, а полученные деньги тратила на азартные игры.

В Туркестанской области местная жительница обратилась в управление полиции с заявлением о пропаже из её дома золотых украшений и наличных средств, сообщает пресс-служба МВД РК. В ходе следственно-оперативных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемой. Ею оказалась невестка потерпевшей.

По данным следствия, начиная с мая этого года женщина систематически похищала из дома ювелирные изделия и деньги, которые затем сдавала в ломбарды, а полученные средства тратила на азартные игры.

Общий материальный ущерб составил около 8,5 млн тенге. В настоящее время по данному факту продолжается досудебное расследование, подозреваемая задержана и даёт показания.