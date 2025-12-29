Ожидаются морозы, снег, возможны туман и гололёд на дорогах — особенно утром и вечером.

Согласно данным РГП «Казгидромет», 30 декабря в Уральске ожидается холодная погода с небольшим снегом. Днём температура будет около –5…–7 °C, ночью до –4…–6 °C с ощущением мороза более интенсивным из-за ветра. Возможны слабые осадки.

В Атырау прогнозируется облачная погода с вероятностью снега и метели по области. Днём воздух прогреется примерно до 0…+2 °C, в ночные часы температура может опуститься до –3…–5 °C. Осадки и туман возможны в утренние и вечерние часы.

Для Актау синоптики прогнозируют облачную погоду с осадками в виде снега и дождя, характерную для прибрежного климата. Днём ожидается температура около 0…+3 °C, ночью — –1…+1 °C.

В Актобе будет холодно и преимущественно облачно, возможны слабые осадки. Прогнозы указывают на дневную температуру около –7…–9 °C, ночью воздух охладится до –10…–11 °C.