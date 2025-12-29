Устанавливать их могут запретить возле школ и детских учреждений.

В Казахстане обсуждается инициатива по ограничению мест размещения игровых автоматов-«хватаек», которые всё чаще устанавливаются вблизи школ и детских учреждений, сообщил в ответе на депутатский запрос премьер-министр Олжас Бектенов.

По словам депутатов, распространение таких аппаратов вызывает серьёзную обеспокоенность из-за потенциальной игровой зависимости среди детей и подростков.

Как отметил сенатор Галиаскар Сарыбаев, автоматы-«хватайки» активно появляются рядом с образовательными организациями, кружками, спортивными секциями и торговыми центрами, где дети приходят без сопровождения взрослых. Несмотря на то, что эти автоматы не предусматривают денежного выигрыша, они формируют у несовершеннолетних привычку тратить карманные деньги и могут способствовать развитию зависимости.

Депутат предложил ввести возрастные ограничения на использование таких устройств, определить их отдельный правовой статус, обязать их сертификацию и проверку механики, запретить размещение возле детских учреждений и закрепить полномочия государственных органов по контролю, налогообложению и надзору за такими автоматами.

По словам Сарыбаева, в настоящее время автоматы-«хватайки» не попадают под действие закона «Об игорном бизнесе», так как они не дают денежный выигрыш, и на них отсутствуют технические стандарты, возрастные ограничения и другие обязательные требования. Это создает правовой вакуум и позволяет владельцам аппаратов уклоняться от контроля и фискализации.

Инициатива направлена на защиту детей от раннего вовлечения в игровые механизмы, а также на повышение прозрачности и безопасности установки подобных устройств в общественных местах.