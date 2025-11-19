В этом году 200 метровая улица также не попала в план работ.

Жители улицы Сымбат в микрорайоне Байтерек обратились в редакцию «МГ». Они ждут асфальтирования своей дороги уже 15 лет. В этом году начали ремонтировать соседние улицы, и жильцы надеялись, что их 200-метровая улица тоже будет заасфальтирована. Однако им сообщили, что на дорогу денег нет и её не включили в план работ.

— На встречах с жителями аким города Байменов обещал уложить асфальт в этом году. Наша улица всего 200 метров длиной и 5 метров шириной. Сейчас все остальные улицы микрорайона ремонтируются, а наша остаётся без ремонта, — рассказывает жительница. — На собрании с депутатом, представителями УКЖДХ и подрядчиком в октябре нам обещали, что улица будет отремонтирована. Вице-премьер Бозумбаев говорил, что маленькие улицы до 300 метров должны ремонтироваться без проекта, но руководство акимата находит причины не делать этого. На улице живут семьи с детьми и пенсионеры. Скоро холода, и мы снова останемся с плохой дорогой. Весной проблема повторится.

Жители добавляют, что их жалобы остаются без ответа. Сейчас подрядчик готов ремонтировать улицу только по личному указанию акима или его заместителя.

В пресс-службе городского акимата объяснили, что при составлении проекта улицу Сымбат считали хозяйственным (пожарным) проездом и она даже не имела официального названия, поэтому её не включили в проект.