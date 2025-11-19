87 из них получили штрафы.

Руководитель департамента торговли и защиты прав потребителей ЗКО Эльмира Киматова рассказала, что за первые 10 месяцев 2025 года 172 предпринимателя завысили цены на социально значимые продукты больше чем на 15%. Из них 85 магазинам сделали предупреждение, а 87 предпринимателей оштрафовали на общую сумму 1 миллион 71 тысяча тенге. За подобные нарушения малый бизнес штрафуют на 5 МРП, средний бизнес на 35 МРП. Крупные предприниматели получают штраф 150 МРП. Если в течении года предприниматель снова нарушает закон, сумму штрафа увеличивают.

Департамент проводит проверки не только внепланово, но и по жалобам жителей. По словам Киматовой, цены повышают почти на все социальные товары. В этом году чаще всего дорожали макароны, сахар, крупы и овощи.

Напомним, что в мае этого года в Уральске резко подорожал картофель. Привозной картофель стоит 400 тенге, а местный по 165 тенге.



