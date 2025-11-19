10-летний мальчик без документов и школы наконец получил шанс на нормальную жизнь в Атырау

Как сообщает Polisia.kz, во время обхода одного из крестьянских хозяйств, расположенного вдоль канала Багырлай села Елтай, полицейские обратили внимание на семью, которая с весны работала здесь. Вместе с родителями проживал их 10-летний сын. Во время беседы выяснилось, что у мальчика нет никаких документов, удостоверяющих личность, и что он не посещал школу.

По словам матери, ребенок родился в селе Коныстану Кызылкогинского района, однако оформить свидетельство о рождении своевременно не удалось из-за регистрации семьи в другом регионе. В поисках заработка родители переезжали с места на место, и оформление документов откладывалось. Несмотря на это, мать заботилась о сыне, и в первый год жизни он получил все необходимые прививки.

Услышав историю семьи, участковые инспекторы не остались равнодушными. Понимая, что мальчик фактически лишен возможности учиться и получать медицинскую помощь, они обратились в соответствующие государственные органы. Совместными усилиями полиции, отдела образования и других служб ребенку оформили свидетельство о рождении, а также помогли устроить его в районный школьный интернат.

Родителей мальчика привлекли к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетнего. Но главная победа здесь не в протоколе, а в судьбе ребенка. Благодаря полиции у мальчика появились документы и место за школьной партой.