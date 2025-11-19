О социально-экономическом развитии региона сообщил аким Актюбинской области Асхат Шахаров на пресс-конференции, прошедшей на площадке службы центральных коммуникаций.

За 10 месяцев 2025 года в экономику Актюбинской области привлечено 892 млрд тенге

По словам акима, по итогам 10 месяцев 2025 года экономический рост региона составил 103,6%.

Индекс промышленного производства составил 101,3%, что свидетельствует о стабильной работе предприятий и росте объемов выпускаемой продукции.

В сельском хозяйстве показатель достиг 101,8%, благодаря хорошему урожаю и увеличению производства животноводческой продукции.

Наиболее высокий рост отмечен по инвестициям – 129,1%. Объем строительных работ вырос на 17%, а ввод жилья – на 3,5%. В сфере транспорта и складирования зафиксирован рост на 10,3%, в торговле – на 2,1%.

С начала года в экономику области привлечено 892 миллиард тенге.

— Укрепление инвестиционной привлекательности страны и поиск новых механизмов привлечения иностранных капиталовложений – это конкретное поручение Главы государства. Мы ведем системную работу в этом направлении,— отметил Асхат Шахаров.

В этом году в области введено восемь крупных объектов общей стоимостью свыше 110 миллиард тенге. Среди них – ветроэлектростанция мощностью 150 МВт компании ERG.

Особое внимание уделяется проектам, направленным на углубленную переработку сырья. Так, по инициативе компании KazFeltec в Казахстане впервые открыт цех по глубокой переработке овечьей шерсти и производству строительных материалов. Стоимость проекта – 5,3 миллиарда тенге, мощность – более 2 тысяч тонн продукции в год. С запуском производства создано 50 рабочих мест, налажена кооперация с сельхозпредприятиями региона.

Среди других реализованных проектов: производство агрохимикатов (ТОО «MKR Plus»), гофроупаковки (ТОО «Capital Plast KZ»), противопожарных средств (ТОО «Ort tehnika-Qazaqstan»), а также запуск флотационного участка ERG Green АО «ТНК «Казхром» по извлечению хрома из промышленных отходов.

До конца года планируется реализовать еще четыре проекта общей стоимостью около 350 миллиардов тенге. Среди них – разработка месторождения «Лиманное» (ТОО «КазГеоруд»), строительство второй очереди шахты «Болашак» (АО «ТНК «Казхром»), организация производства по сварке рельсов на станции Актобе (ТОО «ПЗТМ LTD») и создание центра металлообработки и ремонта (ТОО «Метэкс Сервис»).

В перспективе намечено строительство заводов по выпуску карбамида, битума и цемента.