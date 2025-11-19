В Уральске ожидается небольшое похолодание: прогноз погоды на 20 ноября

Согласно данным синоптиков в Уральске завтра ожидается небольшое похолодание. Днем — +3…+5, ночью +2…+4. С ночи до утра возможен дождь, днем облачно с прояснениями. Ветер слабый.

Атырау. Днём — до +14 °C, ночью — около +7…+9 °C. Облачно, осадков не ожидается. Ветер южный до 6 м\с.

Актау. Днём — около +14…+16 °C, ночью — +6…+8 °C. Солнечно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный до 9 м/с.

Актобе. Днём температура — +8…+9 °C, ночью — около нуля. Облачно, до обеда высока вероятность осадков. Ветер юго-западный до 9 м\с.

Жителям регионов рекомендуется учитывать погодные изменения при планировании дня — ноябрь остаётся непредсказуемым.



