В Актюбинской области активно реализуются инфраструктурные проекты, направленные на улучшение транспортной доступности и повышение качества жизни населения. Об этом сообщил глава региона Асхат Шахаров на пресс-конференции, прошедшей на площадке Службы центральных коммуникаций.

Благодаря выгодному географическому положению область обладает высоким транзитным потенциалом. Поэтому качество дорог и развитие транспортной сети всегда находятся в центре внимания жителей и власти — подчеркнул аким области.

В 2025 году на развитие автодорожной отрасли направлено 68 млрд тенге. До конца года долю автомобильных дорог местного значения, находящихся в нормативном состоянии, планируется увеличить с 78% до 82%.

Также начаты работы по реконструкции международной автодороги «Самара–Шымкент» на участке «Актобе–Улгайсын» общей протяженностью 262 км. В частности, в этом году был обновлен участок дороги «Актобе–Хромтау» протяженностью 28 км, построен новый мост. В результате открыто движение по двум полосам из четырех на участке 791–819 км. На оставшихся 234 км продолжаются строительно-ремонтные работы.

Кроме того, продолжается ремонт республиканской трассы «Кандыагаш – Эмба – Шалкар – Иргиз», входящей в состав Центрально-Западного транспортного коридора. 110 км уже введены в эксплуатацию.