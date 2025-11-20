Несколько микрорайонов Уральска остались без холодной воды

По данным ТОО «Батыс су арнасы», 20 ноября на водопроводе 225 мм по адресу: ул. Байтурсынова пересечение ул. Тынышбаева произошла авария. В связи с чем будет приостановлена подача холодной воды по следующим адресам:

мкр. Сары Тау

Коктем

Птицефабрика

Казак Ауыл

АвтоЦон

АвтоЦон район Мед.Колледжа

Ориентировочное время отключения 20 ноября с 11:00 до устранения водопроводной аварии.

Кроме этого по улице Исатай батыра будут подключать абонентов на новый водопровод. По этой причине будет приостановлена подача холодного водоснабжения по следующим адресам:

ул. Исатай батыра от ул. Кокшетау до ул. Матросова

ул. Кокшетау 16

Партизанская 88, 79/1, 79

Маргулана 1

Павлодарская 1, 3, 3/1, 3/2

частный сектор по ул. Партизанская

Ориентировочное время отключения 20 ноября с 14:00 до завершения работ.