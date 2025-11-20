По данным ТОО «Батыс су арнасы», 20 ноября на водопроводе 225 мм по адресу: ул. Байтурсынова пересечение ул. Тынышбаева произошла авария. В связи с чем будет приостановлена подача холодной воды по следующим адресам:
- мкр. Сары Тау
- Коктем
- Птицефабрика
- Казак Ауыл
АвтоЦон
- район Мед.Колледжа
Ориентировочное время отключения 20 ноября с 11:00 до устранения водопроводной аварии.
Кроме этого по улице Исатай батыра будут подключать абонентов на новый водопровод. По этой причине будет приостановлена подача холодного водоснабжения по следующим адресам:
- ул. Исатай батыра от ул. Кокшетау до ул. Матросова
- ул. Кокшетау 16
- Партизанская 88, 79/1, 79
- Маргулана 1
- Павлодарская 1, 3, 3/1, 3/2
- частный сектор по ул. Партизанская
Ориентировочное время отключения 20 ноября с 14:00 до завершения работ.