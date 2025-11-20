19 ноября в Атырау из торгово-развлекательного центра Infinity Mall были эвакуированы посетители и сотрудники. По словам очевидцев, администрация здания попросила всех немедленно покинуть помещения, после чего люди вышли на улицу, а магазины оперативно закрыли двери.

В Департаменте полиции Атырауской области сообщили, что причиной эвакуации стало анонимное сообщение о возможном взрывном устройстве. На месте были проведены проверочные мероприятия, однако никаких опасных предметов специалисты не обнаружили.

По данным полиции, по факту произошедшего начато досудебное расследование.

В ведомстве напоминают, что заведомо ложное сообщение об акте терроризма является уголовным преступлением. Согласно статье 273 Уголовного кодекса РК, за подобные действия предусмотрено наказание: штраф до пяти тысяч месячных расчётных показателей, исправительные работы, ограничение свободы или лишение свободы сроком до пяти лет.