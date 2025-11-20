В Казахстане заметно уменьшается доля женщин, считающих семейное насилие допустимым. Такие выводы представлены в итогах мультииндикаторных кластерных обследований, проведённых Бюро национальной статистики АСПиР РК в 2015 и 2024 годах. В опросах участвовали около 14,4 тыс. женщин из разных регионов страны в возрасте от 15 до 49 лет.

Респонденткам было предложено ответить, вправе ли мужчина, по их мнению, применить физическое насилие к жене или партнёрше. В 2015 году положительно на этот вопрос ответили 15,1% опрошенных. К 2024 году показатель снизился до 4%.

Исследование включало шесть гипотетических причин, «объясняющих» побои. Самой распространённой из них в прошлом году стало отсутствие заботы о детях — этот вариант выбрали 2,8% женщин. Ещё 1,6% указали, что муж «может» поднять руку на жену за невыполнение домашних обязанностей, 1% — за возражение мужу. Среди других выбранных причин — уход из дома без предупреждения (0,8%), отказ в близости (0,3%) и пригоревшая еда (0,2%).

При этом различия между городом и селом остаются значительными. В 2024 году 6,8% женщин из сельской местности выразили согласие с семейным насилием, тогда как среди жительниц городов этот показатель составил всего 2,6%. Десять лет назад разрыв был ещё более существенным: 20,6% против 9,2% соответственно.

Наиболее высокий уровень одобрения насилия зафиксирован в Туркестанской области — каждая десятая участница исследования допускала подобное поведение. В Жетысуской области таких женщин — 9,5%, в Костанайской — 8,8%. Минимальные показатели отмечены в Мангистауской (0,2%), Актюбинской (0,4%) и Атырауской (0,5%) областях.

Согласно данным опросов, с возрастом доля женщин, считающих побои допустимыми, возрастает. Среди респонденток 45–49 лет согласились с подобным утверждением 4,7%, среди женщин 40–44 лет — 3,1%. Молодые девушки гораздо реже оправдывают насилие в семье.

По данным Комитета по правовой статистике Генеральной прокуратуры РК, количество уголовных правонарушений в семейно-бытовой сфере в 2024 году увеличилось в 7,2 раза по сравнению с 2015 годом. Однако эксперты подчёркивают: прямое сравнение некорректно, так как статьи «Побои» и «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью» стали уголовными лишь с середины 2024 года.

Всего за январь–октябрь 2025 года зарегистрировано около 3 тыс. уголовных дел в сфере семейно-бытового насилия — на 21,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Более половины из них связаны с побоями (1,7 тыс. случаев). Второе место занимает умышленное причинение лёгкого вреда здоровью — 680 случаев.

В то же время тяжкие преступления в семье снижаются: количество убийств уменьшилось на 30,1%, изнасилований — на 16,7%, тяжких телесных повреждений — на 10,5%.

По информации региональных комиссий по делам женщин и семейной демографической политики, в 2024 году вдвое сократилось число обращений в кризисные центры. Если в 2013 году их было 30,5 тысяч, то по итогам прошлого года — 12,9 тыс. Из них 7,4 тысяч касались фактов насилия.

Количество женщин, получивших помощь, также уменьшилось — на 12,2%, до 11,4 тысяч человек. Чаще всего это были консультации специалистов кризисных центров — психологов и консультантов, реже — юристов.