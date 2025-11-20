В столице суд вынес приговор мужчине, который обманул 16 граждан, предлагая содействие в оформлении льготных кредитов. Об этом сообщает Прокуратура Астаны.

По данным ведомства, злоумышленник уверял людей, что сможет получить для них льготный заем в течение месяца. За свои «услуги» он брал предоплату, а доверчивые граждане переводили ему деньги. Общая сумма ущерба составила более 4 млн тенге.

В одном из случаев мужчина представлялся сотрудником нацкомпании и оценивал «помощь» в 100 тыс. тенге.

Суд признал его виновным в мошенничестве и назначил наказание — 4 года лишения свободы. Материальный ущерб потерпевшим взыскан в полном объеме.

Приговор вступил в законную силу.

Прокуратура напоминает гражданам о необходимости проявлять бдительность и всегда проверять информацию через официальные источники.