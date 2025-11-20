С 18 по 23 ноября в Казахстане проходит республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», направленное на повышение безопасности на дорогах и строгое пресечение нарушений ПДД. Об этом сообщает Polisia.kz.

Необходимость проведения ОПМ обусловлена серией тяжелых ДТП, повлекших многочисленные человеческие жертвы, – говорится в сообщении.

В этот период будет увеличено количество маршрутов патрулирования, проведены рейды на дорогах районного и областного значения с высоким уровнем смертности, усилен контроль за скоростным режимом и обгоном. Также полиция предупреждает граждан об усилении контроля за скоростным режимом, обгоном и выездом на встречную полосу и проведении проверок нелегальных перевозчиков и такси. Отдельное внимание уделят участкам дорог, где ведутся ремонтные и реконструкционные работы.