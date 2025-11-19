Теперь ей грозит уголовное дело по статье 174 УК РК — «Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни».

Общественная активистка Аида Джексенова рассказала, что её вызвали в отдел по борьбе с экстремизмом департамента полиции Астаны. Ранее она публично призывала не поддерживать российских артистов, которые открыто одобряют войну России против Украины.

По словам Аиды, заявление на неё написал организатор концертов российских исполнителей Алексей Пучков. Теперь ей грозит уголовное дело по статье 174 УК РК — «Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни». Поводом стал её пост с призывом бойкотировать концерт Тимати в Казахстане.

— В кабинете сотрудники полиции вежливо намекнули, что лучше бы пост удалить. Особенно им не понравилось, что я написала про спонсорство войны. В пример мне почему-то привели Катю Бивол и Алику Мухамадиеву. Хотя я не понимаю, где я со своим политическим заявлением и где эти персоны со своими оскорблениями? А также добавили, что если Россия сделает по мне запрос, то они вынуждены будут начать проверку, — рассказала общественница.

Джексенова считает, что её пост неправомерно пытаются представить как экстремистский. По её словам, в публикации отсутствовали оскорбления, национальные или религиозные темы, призывы к насилию или вражде. Содержание касалось только позиции конкретного артиста и призыва не покупать билеты на его концерт, что она рассматривает как выражение политической позиции и законную форму бойкота.

За поддержкой активистка обратилась к министру культуры и информации Аиде Балаевой, которая, по словам Джексеновой, оперативно подключила юристов к ситуации.

Аида заявила, что не собирается удалять пост и намерена подать встречное заявление о ложном доносе, если дело начнёт продвигаться дальше. Она подчёркивает, что рассчитывает на правовую оценку действий заявителя и считает, что каждый должен нести ответственность за свои обращения и слова.