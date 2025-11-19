Уголовное дело возбудили по статье «Халатность».

В департаменте полиции ЗКО сообщили, что в отношении руководства акимата посёлка Зачаганск возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Остальная информация не подлежит разглашению, однако расследование по факту изнасилования девочки продолжается.

Напомним, что 30 сентября в социальных сетях распространилась информация о том, что на 10-летнюю девочку якобы сзади напал мужчина и душил её. Позже в мессенджерах появилась ориентировка, в которой сообщалось, что за особо тяжкое преступление разыскивается мужчина азиатской внешности в возрасте 20–25 лет. Преступление он совершил 29 сентября примерно в 16:30 недалеко от торгового дома «Жангир хан». Первого октября в департаменте полиции ЗКО заявили, что задержали подозреваемого «в совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней».