Согласно данным астрологов, новолуние в Скорпионе 20 ноября 2025 года запустит период глубоких трансформаций и внутреннего роста.
Сильнее всего энергетические перемены почувствуют 3 знака зодиака:
Близнецы — обретут новую глубину в мыслях, смогут говорить правду и проявить себя честно.
Львы — станут более искренними и открытыми, перестанут «играть роли», засияют своей истинной сущностью.
Весы — научатся устанавливать здоровые границы и больше заботиться о своих собственных потребностях.
Астрологи советуют провести личный ритуал — записать, что действительно важно отпустить, и чётко сформулировать желания. Это поможет максимально использовать энергию Новолуния для позитивных изменений.