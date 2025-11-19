Для трех знаков зодиака светлая полоса начинается уже завтра

Согласно данным астрологов, новолуние в Скорпионе 20 ноября 2025 года запустит период глубоких трансформаций и внутреннего роста.

Сильнее всего энергетические перемены почувствуют 3 знака зодиака:

Близнецы — обретут новую глубину в мыслях, смогут говорить правду и проявить себя честно.

Львы — станут более искренними и открытыми, перестанут «играть роли», засияют своей истинной сущностью.

Весы — научатся устанавливать здоровые границы и больше заботиться о своих собственных потребностях.

Астрологи советуют провести личный ритуал — записать, что действительно важно отпустить, и чётко сформулировать желания. Это поможет максимально использовать энергию Новолуния для позитивных изменений.