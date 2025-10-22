В прокуратуре заявили, что освещения нет даже возле школ, расположенных в центре города.

Дети ходят на учёбу через гаражи, где нет ни камер, ни света - прокуратура ЗКО

Заместитель прокурора ЗКО Азамат Кустанов сообщил, что из года в год портрет преступника всё тот же: ранее судимый, в состоянии алкогольного опьянения или состоящий на учёте. Один из ярких примеров, это жестокое преступление в отношении ребёнка в Таскалинском районе.

Напомним, там была изнасилована 6-летняя девочка. Под подозрение в преступлении попал ранее судимый мужчина.

— Как отметили ранее, бездействие участкового позволили мужчине свободно распивать спиртные напитки на улице и совершить жестокое изнасилование малолетней девочки. Подобный случай произошёл в сентябре 2025 года. Днём в лесополосе обнаружили 10-летнюю девочку. Данный лесной массив до совершения преступления оставался без внимания, как полицией, так и местных властей. Патрулирования, освещения и расчищение кустарников не проводилось. Только после инцидента лесной массив расчистили, — пояснил Азамат Кустанов.

По словам спикера, они посмотрели и другие места, по которым дети ходят в школу.