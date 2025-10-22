Днём 23 октября в Западно-Казахстанской области облачно. Ожидается +13 градусов тепла.

Прогноз погоды для жителей ЗКО на 23 октября

По данным РГП «Казгидромет», на севере, востоке области дождь. Ночью +5 градусов. Ветер юго-восточный: 20 м/с.

В Атырауской области облачно с переменами. На севере области дождь. Днём +17. Ночью +5 градусов тепла. Ветер юго-восточный: 14 м/с.

В Актюбинской области переменная облачность. Без осадков. Утром на севере, востоке области туман. Днём +15 градусов, ночью +5. Ветер юго-восточный: 14 м/с.

В Мангистауской области переменная облачность. На западе, севере и востоке области дождь. Температура воздуха днём составит +20 градусов, ночью +8. Ветер юго-восточный: 14 м/с.

