В жилом квартале между улицами Сарайшык и Сейфуллина совершено более 40 преступлений, в районе центрального рынка более 60 уголовных правонарушений, более 50-ти претуплений совершено в районе City Center ( в квадрате между улицами Петровского, пр-т Абая, Ярославской и Молдагуловой).

Расширенное заседание коллегии прошло под председательством главного прокурора области Нурбека Уласбекулы с участием акима ЗКО Наримана Турегалиева, а также руководителей правоохранительных и местных исполнительных органов. В ходе заседания были рассмотрены проблемные аспекты при расследовании уголовных дел, вопросы профилактики правонарушений и ход реализации проекта «Қауіпсіз өңір».

Во время своего доклада заместитель прокурора ЗКО Азамат Кустанов озвучил самые криминогенные районы Уральска. По словам спикера, согласно анализу, высокая плотность совершаемых преступлений в центре города.

— В жилом квартале между улицами Сарайшык и Сейфуллина совершено более 40 преступлений, в районе центрального рынка более 60 уголовных правонарушений, более 50-ти преступлений совершено в районе City Center ( в квадрате между улицами Петровского, пр-т Абая, Ярославской и Молдагуловой). Микрорайоны также сильно не отстают, только в 4-ом микрорайоне и в микрорайоне «Женис» зафиксировано порядка 40 преступлений, в большинстве случаев это кражи, хулиганство и грабежи, — пояснил Азамат Кустанов.

Руководитель общественного объединения «Центр семьи «Ак Отау» Алтынай Искалиева предложила наладить связь между населением и участковыми.

— Всех этих нарушений было бы меньше, если связь населения с участковыми была бы на должном уровне. Где-то лет 10-12 назад участковые тесно взаимодействовали с населением, а сейчас жильцы домов не знают их. Мое предложение, на каждом подъезде повесить табличку с именем, фамилией и контактами участковых, чтобы население знало их, — сказала Алтынай Искалиева.

Аким ЗКО Нариман Турегалиев поддержал предложение Алтынай Искалиевой и сказал, что население должно тесто взаимодействовать с участковыми. Он отметил, что профилактика правонарушений очень важна, так как это комплекс мер, направленных на предотвращение преступлений, защиту личности, общества и государства, а также на устранение причин и условий, способствующих правонарушениям.

Также на заседании прокурор области Нурбек Уласбекулы поручил до конца года утвердить целевые индикаторы в сфере обеспечения общественного порядка в регионе и активизировать работу карты преступности, отражающей наиболее криминогенные районы.