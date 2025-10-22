Кстати, помимо сирен будут и голосовые сообщения, но все они носят учебный характер.

Сирены проверят в Уральске: жителей просят не паниковать

Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, завтра, 23 октября в 11:30 по области будет проводиться проверка региональной системы оповещения населения.

Как стало известно, за счёт местного бюджета была проведена модернизация системы оповещения, закуплено 114 единиц современных сиренных речевых установок (СРУ).