Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, завтра, 23 октября в 11:30 по области будет проводиться проверка региональной системы оповещения населения.
Как стало известно, за счёт местного бюджета была проведена модернизация системы оповещения, закуплено 114 единиц современных сиренных речевых установок (СРУ).
— Проверка проводится в целях оценки готовности обновлённой системы к экстренному информированию населения. Просим сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Звучание сирен и голосовые сообщения будут носить учебный характер, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.